Hammer of Doom 2017 - CIRITH UNGOL bestätigt

Als Weihnachtsgeschenk für die wahrmetallische Gemeinde haben die Veranstalter des "Hammer Of Doom" für das zwölfte Event am 17. + 18. November 2017 in der Posthalle zu Würzburg nun den Samstags-Headliner bestätigt. Es handelt sich hierbei um niemand Geringeres als die jüngst reformierte US-Epik-Legende CIRITH UNGOL, die nun nach dem "Keep It True" im April und dem griechischen "Up The Hammers" im Mai den dritten Europa-Auftritt ihrer Karriere fest zugesagt hat. Dies ist sicherlich nicht zuletzt auch für die zahlreichen Leute Anlass zur Freude, die kein Ticket mehr für das ausverkaufte "Keep It True" bekommen haben.

Doch auch neben CIRITH UNGOL hat das "Hammer Of Doom" im kommenden Jahr einiges zu bieten, denn mit der im Line-up mit John Lawtom zurück gekehrten deutschen 70er-Veteranen LUCIFER'S FRIEND, den nach langen Jahren wieder aktiven Schwedendoomern von COUNT RAVEN und außerdem mit NAEVUS (GER), WITCHWOOD (ITA) und THE TEMPLE (GRE) sind weitere Hochkaräter fix bestätigt, und es wird noch viel mehr kommen: Wir dürfen gespannt sein!

HAMMER OF DOOM XII



CIRITH UNGOL (USA)

LUCIFER'S FRIEND (GER)

COUNT RAVEN (SWE)

NAEVUS (GER)

WITCHWOOD (ITA)

THE TEMPLE (GRE)



17. + 18. November 2017

Posthalle Würzburg

www.posthalle.de

www.facebook.com/hammerofdoomfestival