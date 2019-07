Headbangers Open Air: Vorverkaufsende und letzte Infos

Das von uns präsentierte Headbangers Open Air rückt immer näher und somit auch das Ende des Vorverkaufs. Noch eine Woche, bis nächsten Samstag, den 20.07. habt ihr Zeit, dann werden keine Tickets mehr verschickt. Doch keine Angst, es gibt noch ausreichend Tickets an der Tageskasse, auch Tagestickets für die einzelnen Tage wird es dort geben.

Außerdem weisen die Veranstalter erneut darauf hin, dass auf dem Campinggelände Glasverbot gilt und bitten darum, die Wiesen sauber zu hinterlassen. Wer außerdem bei den sanitären Anlagen auf etwas Privatsphäre setzt, der kann für 65€ beim Veranstalter ein privates Dixi mieten.



Also, wir sehen uns in zwei Wochen in Brande Hörnerkirchen!



Hier nochmal die Running Order :

Donnerstag 25.7.19

16.00 -16.30 Mirror Plain

16.50 -17.35 Hidden Intent

17.55 -18.45 Espionage

19.10 - 20.05 Sanhedrin

20.30 -22.00 Slade UK

22.30 -00.00 Queensryche



Freitag 26.7.2019

12.00-12.45 Space Chaser

13.05-13.55 Untimely Demise

14.15-15.15 Velvet Viper

15.35-16.30 Attika

16.50-17.45 Mandator

18.05-19.00 Cerebus

19.20-20.20 Medieval Steel

20.50-22.10 Sanctuary

22.40-00.10 Exciter



Samstag 27.07.2019

12.00-12.45 Bütcher

13.05-13.50 Seven Sisters

14.10-15.00 Deliverance

15.20-16.10 Tad Morose

16.30-17.20 The Wizards

17.40-18.35 Heavy Pettin

19.00-20.10 Blaze Bayley

20.35-21.35 Helstar

22.05-23.50 Heir Apparent

