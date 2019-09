Ab Mittwoch wird es die Tickets für die beiden Shows Ende Januar in Berlin und München im Vorverkauf geben. Als Vorband ist WAYWARD SONS dabei. Zwei Tage später wird auch das neue Album "Heavy Metal Rules" erscheinen, aus dem das Lied 'Always Gonna Be A Ho' stammt: Youtube.

