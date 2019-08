Heavy Metal aus Indien: AGAINST EVIL Tour startet heute!

Heute startet die von der Facebook Gruppe "Heavy Metal Fans" finanzierte Europa Tour der indischen Heavy Metal Band AGAINST EVIL in unseren Breiten.





Die Band hat es verdient in vollen Clubs zu spielen. Also kommt in Scharen und lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen.



Hier noch eine Hörprobe von aktuellen Album "All Hail The King", das ihr über Doc Gator Records beziehen könnt oder digital über die Bandcamp Seite von AGAINST EVIL.