Hört Euch Musik an und tuet Gutes: Rock Against Corona!

Hey, es ist Feiertag, da könnte man doch mal etwas neue Musik entdecken, oder? Und dabei auch noch dafür sorgen, dass das Rote Kreuz Spenden erhält. 58 Bands haben sich zusammengetan und eine Playlist auf Spotify erstellt - bei mir läuft sie gerade, der erste Song 'Promise' von POTTINGER rockt schon mal klasse. Über diesen Link erreichbar: Spotify-Playlist.

Alle Einnahmen, die die Bands durch das Streamen dieser Playlist erwirtschaften, werden dem Roten Kreuz gespendet. Ich bin gerade beim zweiten Song, 'Wild Beach' von RUMBLE IN THE JUNGLE, und ich frage mich gerade, warum ich das alles nicht kenne. Ich habe das Gefühl, das ist auch eine Entdeckungsreise in den rockigen, metallischen Untergrund. Sehr cool und sehr abwechslungsreich.

Nachdem mich die Band CORNERSTONE aufmerksam gemacht hat, möchte ich sie als einzigen Vertreter Österreichs explizit erwähnen. Ihr Lied 'Northern Light', ein cooler, entspannter Rocker mit Sommergefühl, ist etwa in der Mitte der Playlist zu finden.