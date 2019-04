Huch, neues Album von SANDNESS angekündigt

Haltet schon mal Haarspray und Kajalstift bereit, Mädels… und Jungs. Denn nach dem Motto "hairspray's not dead" gibt das italienische Trio SANDNESS, das tief in den Farbtopf der 80er gefallen ist, Cover, Trackliste und den 14. Juni als VÖ-Datum ihres neuen Albums "Untamed" bekannt:



1. Life's a Thrill

2. Tyger Bite

3. London

4. Never Givin' Up

5. Easy

6. Pyro

7. Radio Show

8. Tell Me Tell Me

9. Only The Youth

10. The Deepest Side Of Me

11. Until It's Over

Spieldauer: 37:27



Zu 'Tyger Bite' gibt es vorab einen Videoclip bei YouTube.





