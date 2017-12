Am 17. und 18.08.2018 wird es in Georgsmarienhütte nahe Osnabrück das nächste Hütte Rockt Festival geben. Bisher bestätigt sind MADSEN, JOLLE, BETONTOD, AOP, und HI! SPENCER. Hier ein kleiner Eindruck von 2017.

