Hütte Rockt Festival 14: PUDDLE OF MUDD bestätigt

Für die 14. Auflage des Hütte Rockt Festivals vom 06. bis 08. August 2020 in Georgsmarienhütte wurde mit PUDDLE OF MUDD der erste Headliner bestätigt.



Weiterhin sind bisher bestätigt:

DEINE COUSINE

MONSTERS OF LIEDERMACHING

CITY KIDS FEEL THE BEAT

HEAVYSAURUS



Das Festival wird im kommenden Jahr erstmals an drei statt an zwei Tagen stattfinden. Der Warm-Up-Tag am Donnerstag wird dabei komplett kostenlos sein. Neben einem vollwertigen Live-Musikprogramm auf der Zeltbühne wird das Festival dabei am Nachmittag mit "HÜTTE ROCKT KIDS IN CONCERT" eröffnet.



Der Vorverkauf für das Festival hat bereits begonnen. Aktuell sind die Karten in der Preisstufe 1 ab 45,00 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

