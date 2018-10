ICHOR: Details zum neuen Album

Die aus Trier stammenden Death-Metal-Band ICHOR wird am 07.12.2018 ihr viertes Album über Unholy Conspiracy Deathwork (CD, digital) und Wooaaargh Records (Vinyl) veröffentlichen. "Hadal Ascending" heißt das Werk und führt die fiktive Geschichte einer zerstörten und hasserfüllten Tiefsee-Welt voller Kreaturen und mystischer Wesen aus den voran gegangenen Alben weiter fort.

Das Album wurde im polnischen Hertz Studio aufgenommen. Das Cover-Artwork stammt von Par Olofsson. Zum Song 'In Extasy' gibt es eine erste Hörprobe.



Die Tracklist liest sich so:

1. Paradise Or Perdition

2. Tales From The Depths

3. Black Incantation

4. In Ecstasy

5. A Glowing In The Dark

6. Black Dragons

7. Architect Of The Portal

8. The March

9. Children Of The Sea

10. Conquering The Stars