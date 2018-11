ICHOR hat einen neuen Videoclip

Die Deather aus Trier werden am 7. Dezember "Hadal Ascending" über Unholy Conspiracy Deathwork (CD, digital) und Wooaaargh Records (Vinyl) veröffentlichen, jetzt gibt es mit 'Tales From The Depths' einen Vorgeschmack: Youtube.

Der vierte Longplayer der Band wird folgende Lieder enthalten:

1. Paradise Or Perdition

2. Tales From The Depths

3. Black Incantation

4. In Ecstasy

5. A Glowing In The Dark

6. Black Dragons

7. Architect Of The Portal

8. The March

9. Children Of The Sea

10. Conquering The Stars

Na, noch eine Hörprobe gefällig? Hier ist 'In Ecstacy': Youtube.

