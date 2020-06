IGNEA: Ukrainer auf portugiesischem Label

IGNEA stammt aus der Ukraine, hat eine sehr präsente Sängerin namens Helle Bogdanova zu bieten und hat sich in ihrer Heimat einen sehr guten Ruf erspielt. Zwar noch nicht so bekannt wie die Landsleute von JINJEr, hat das Quintett aber auch viele gute Ideen anzubieten.

Das Album "The Realms Of Fire And Death" kann man sich hier in Gänze zum Gemüte führen, ab dem 03.07.2020 wird es auch die CD-Ausgabe davon über das portugiesische Label Kadabra Music geben.

Foto: (c) alle Rechte liegen bei Urheber*in, mit freundlciher Genehmigung von Against PR