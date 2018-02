Ihsahn ist seit seiner EMPEROR-Zeit in Black Metal-Kreisen eine Legende, die sich auf seinen Soloalben immer ohne Scheuklappen präsentierte. Nun steht das siebte Album vor der Tür, das am 4. Mai über Spinefarm veröffentlicht werden wird und folgende Lieder anthalten wird:

1. Lend Me the Eyes of the Millenia

2. Arcana Imperii

3. Sámr

4. One Less Enemy

5. Where You Are Lost and I Belong

6. In Rites of Passage

7. Marble Soul

8. Twin Black Angels

9. Wake

Zu dem Titel 'Arcana Imperii', der ein Gitarrensolo von Fredrik Åkesson von OPETH enthält, gibt es bereits ein Video: Youtube.