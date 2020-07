IHSAHN kündigt neue EP

IHSAHN (EMPEROR) veröffentlicht am 11.09.2020 eine neue EP namens "Pharos" via Candlelight Records. Zum Song 'Spectre At The Feast' kann man sich hier einen Visualizer anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=GvUJZygvCRk

Die Tracklist von "Pharos" liest sich wie folgt:

01. Losing Altitude

02. Spectre At The Feast

03. Pharos

04. Roads (PORTISHEAD cover)

05. Manhattan Skyline (A-HA cover, featuring Einar Solberg of LEPROUS)