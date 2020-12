IMMORTAL GUARDIAN: 'Lockdown' im Lockdown

Auch wenn viele das Wort nicht mehr hören können, 'Lockdown' heißt nun mal das neue Stück der nordamerikanischen Prog-Power-Formation IMMORTAL GUARDIAN, dessen Video sie bei YouTube veröffentlicht hat, in dem die Bandmitglieder an verschiedenen Orten spielen. Die Nummer wird auf dem neuen Album "Psychosomatic" der Gruppe sein, das am 12. Februar 2021 erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: immortal guardian lockdown psychosomatic