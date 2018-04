IMMORTAL, seit dem Split mit Abbath bestehend aus Texter/Gitarrist/Sänger Demonaz und Schlagzeuger Horgh, veröffentlichen am 06.07.2018 mit "Northern Chaos Gods" den Nachfolger von "All Shall Fall" (2009). Am 11.05.2018 wird der Titeltrack digital veröffentlicht.

Produziert und gemischt wurde das Album abermals von Peter Tätgren, der für das Album auch den Bass beigesteurt haben soll.