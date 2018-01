IMMORTAL stellt das neue Album fertig

In Zusammenarbeit mit dem schwedischen Produzenten Peter Tätgren hat das Black Metal Duo IMMORTAL die Arbeiten zum neuen Studioalbum beendet. Die noch unbenannte Scheibe soll im Laufe diesen Jahres noch veröffentlicht werden.

Die Band dazu:

"Wir haben sehr viel Energie in dieses Album investiert und wollten unser Bestes geben. Es war großartig, das Studio zu verlassen und vollends mit dem Endergebnis zufrieden zu sein. Peter Tägtgren hat hervorragende Arbeit geleistet bei der Produktion und dem Mixing. Wir freuen uns nun auf die Veröffentlichung und darauf, dieses neunte Studioalbum mit euch allen teilen zu dürfen."

Tracklist:

Northern Chaos Gods

Into Battle Ride

Gates To Blashyrkh

Grim And Dark

Called To Ice

Where Mountains Rise

Blacker Of Worlds

Mighty Ravendark

