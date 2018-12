IMONOLITH: Ex-Devin Townsend Projekt-Mitglieder mit Teaser-Video

Man darf ja sicher gespannt sein, wie die neue Band IMONOLITH klingen wird. Die erste Single mit dem Titel 'Hollow' wurde nun für 18. Januar angekündigt und ei Teaser-Video veröffentlicht. Ganz ehrlich, was man da so hört ist quasi nichts. So ein Video ist schon fast eine Frechheit. Aber hört selbst: Youtube.

Ja, das war alles. Außer, dass das Lied nach über dreißig Sekunden bereits langweilig zu werden scheint, weiß man jetzt auch nicht mehr als vorher. Aber auf ihrem Youtube-Kanal hat die Band bereits ein vollständiges Demo-Lied online gestellt, nämlich 'The Reign'. Das sagt uns dann schon mehr: Youtube.