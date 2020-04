IMONOLITH: Quarantänesessions Folge 2

Wie an dieser Stelle bereits berichtet, will die kanadische Metalband IMONOLITH mit ihren regelmäßigen Quarantine Sessions ihre Fans, die wegen Corona zu Hause hocken müssen, mit Live-im-Studio-Aufnahmen bei YouTube unterhalten. In Folge 2 der Serie ist 'Instinct' vom aktuellen Album "State Of Being" an der Reihe.





