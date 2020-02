IMONOLITH: Vorbote zum Debütalbum

Mit einzelnen Liedern ist diese Gruppe schon im letzten Jahr in Erscheinung getreten. Nun steht das Debütalbum "State Of Being" der kanadischen Metalband IMONOLITH für den 27. März in den Startlöchern. Ein Textclip zu 'Dig' ist bei YouTube verfügbar.





Redakteur: Stefan Kayser Tags: imonolith state of being dig