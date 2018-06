IMPERIAL DOMAIN: Details zum neuen Album

Die schwedische Melodic-Death-Metal-Band IMPERIAL DOMAIN wird am 10.08.2018 ihr neues Album "The Deluge" via Inverse Records veröffentlichen. Aus dem dritten Album der Schweden wurde jetzt die Single 'True Face of War' als Vorgeschmack heraus gegeben.



Die Tracklist des Albums liest sich so:



1. True Face of War

2. The Deluge

3. The Future Is Lost

4. Conspiracy

5. Withdrawn From Life

6. Eternal

7. Evanescent

8. Ever Since That Day

