Die spanischen Hard Rocker haben bekannt gegeben, dass "On The Rise" über Epictronic in Europa am 21. Dezember 2018 digital und am 18. Januar als CD erscheinen wird. Es wird der Nachfolger des 2015er "Please Welcome Imperial Jade" sein. Als Klangbeispiel für die Band gibt es hier 'Heat Wave': Youtube.

Quelle: Wormholedeath Redakteur: Frank Jaeger Tags: imperial jade on the rise