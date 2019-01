Die Gothic-Metaller IMPERIA kündigen via Massacre Records ihr fünftes Studio-Album an, welches den Titel "Flames Of Eternity" tragen wird. Für Mix und Mastering zeigte sich kein geringerer als Jacob Hansen verantwortlich. In folgenden Formaten wird das Album erhältlich sein: CD Digipak, limitiertes Vinyl, Stream und Download.

Artwork von Jan Yrlund/ Darkgrove Design