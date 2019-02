'Book Of Love' nennt sich ein nagelneues Lyrik-Video der Gothik-Metaller IMPERIA. Zu finden ist der Titel auf deren fünften Album "Flames Of Eternity", welches am 22.Februar via Massacre Records erscheint. Youtube.

Quelle: Massacre Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: imperia flames of eternity massacre records book of love