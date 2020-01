IMPIETY: Details zum neuen Album

Die aus Singapur stammende Black-Death-Metal-Band IMPIETY wird am 20.01.2020 ihr neuntes Studioalbum "Versus All Gods" via Evil Dead Productions / Shivadarshana veröffentlichen. Neben der Tracklist und dem Cover gibt es mit dem Song 'Azazel' bereits einen ersten Vorgeschmack auf das neue Material.



Die Tracklist liest sich so:

1. Intro: Kommand IX

2. Reigning Armageddon

3. Djinn Of All Djinns

4. Barbarian Black Horde

5. Azazel

6. Inviktus Satanikus

7. Terror Occult Dominion

8. Dajjal United

9. Interstellar Deathfuck

10. Magickal Wrath



Das Album kann bereits im Shop vorbestellt werden.

