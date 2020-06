INDOCHINE: Neues Video zum Song 'Nos célébrations' veröffentlicht

Die französische Band INDOCHINE hat auf einer virtuellen Pressekonferenz angekündigt, dass am 28.08.2020 via Sony Music das neue Album "Singles Collection 2001-2021" erscheinen wird. Darauf sind 27 Singles enthalten, die das 40-jährige Bandjubiläum einläuten. Auf dem Werk ist außerdem der neue Song 'Nos célébrations' zu finden. Zu diesem gibt es auch ein Video.



Im Mai gab die Band Details zur Tour bekannt, die sie 2021 in fünf französische Stadien (Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille) führt. Diese "Central Tour" bietet wie gewohnt die Gelegenheit, eine ganz spezielle Show mit einer völlig neuen Inszenierung zu präsentieren: Die Band in zentraler Position, dazu kreisförmige Bildschirme, ein innovativer Inszenierungsprozess, so dass niemand auch nur einen Krümel der Show verpasst, ganz zu schweigen von der einen oder anderen Überraschung. In einer zweieinhalbstüdnigen Show sollen alle 56 Singles gespielt werden. In Gänze oder in Form eines Medleys. Die Ticketpreise werden zwischen fünfzig und achtzig Euro pro Sitzplatz kosten. Zum Start der Saison 2021 steht dann auch die "Integral Tour" auf dem Plan, wo die Formation in kleineren Hallen jeweils drei Alben pro Abend spielen werden.

