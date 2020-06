INFECTED BY GMM: Graspop-Streamingwochenende, Headliner für 2021

In zehn Tagen hätte das diesjährige GRASPOP METAL MEETING stattfinden sollen, das natürlich wie alle Sommerfestivals ausfallen muss. Damit die Musikfans aber an dem Wochenende nicht Trübsal blasen müssen, wird das GMM zwanzig Auftritte aus der langen Geschichte des Festivals káls kostenlosen Stream zeigen. Details werden in Kürze bekannt gegeben, in der Zwischenzeit kann man seine Solidarität zeigen und das GMM unterstützen, in dem man exklusives Merchandise erwirbt.

Damit jedoch nicht genug, das GMM hat auch einen Headliner für 2021 bekannt gegeben. Die Superstars AEROSMITH werden am Sonntag, den 20. Juni 2021 den belgischen Ort Dessel rocken und das 50-jährige Bestehen nachfeiern!