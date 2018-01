INFECTION CODE mit Infos zum neuen Album

Die italienische Industrial-Formation INFECTION CODE wirft am 02.03.2018 ihr neues Album mit dem Titel "Dissenso" in den Ring. Zuvor können Sehnsüchtige sich bereits an einem Video zur Single 'Santa Mattanza' erfreuen.

Die Tracklist verrät folgende Songtitel:

1. Santa mattanza

2. Costretti a sanguinare

3. Macerie

4. DSSN

5. In assoluto silenzio

6. Ad nauseam

7. Strategie

8. Sentenza

Das Coverartwork stammt übrigens von Marco Castagnetto.