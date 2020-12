INFLABITAN präsentiert Debütalbum

INFLABITAN kommt in Kürze mit einem Debütalbum daher. "Intrinsic" wird am 26.02.2021 via Soulseller Records veröffentlicht. Zum Song 'Mental Radiation Fix' wurde bereits ein Video vorgestellt.



INFLABITAN ist in den frühen Neunzigern als Ein-Mann Band gestartet und seither fester Bestandteil der norwegischen Black Metal Szene.

Tracklist:



1. Mental Radiation Fix



2. Avanti Cristo



3. Crown Of Horns

4. Egocide



5. Divine Prostitution



6. Introvert Vile Domain



7. Symbols



8. The Evil Mainframe



9. The Great Surrender



10. Children Of The Damned