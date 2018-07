INFRARED: Videoclip zu 'All In Favour'

Kreischende Leadgitarren und satte Thrash Power bietet 'All In Favour' von INFRARED. Im Mai hat die kanadische Band ihr Album "Saviours" veröffentlicht, nun schiebt sie ein Video zum fünften Stück der Scheibe nach, das man sich bei YouTube - oder wenn das mal wieder nicht in deinem Land möglich ist - bei bravewords.com zu Gemüte führen kann.

