Die Franzosen setzen auf derbe Vocals und vertrackte Rhythmik, gepaart mit Frickel-Riffs, was mich ein wenig an THE FALL OF TROY erinnert. Hat noch jemand diese Assoziation? Hört mal rein in 'Death Wish': Youtube.

Das Album dazu wird "Antagonism Of The Soul" heißen und ab 26. Januar erhältlich sein.