INTO COFFIN: Schwärzestes Marburg

Die beschauliche Studentenstadt schickt ihre Blackened Doom Band INTO COFFIN mit ihrem zweiten Album in die schattige Spur. Über Terror From Hell Records wird am 29.11.2019 "Unconquered Abysses" erscheinen - vier Stücke in 75 Menschenminuten.

Hier schon mal ein Vooooooorgeschmaaaaaaack.

Foto: (c) mit freundlciher Genehmigung von Sure Shot Worx