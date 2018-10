INTO ETERNITY: Neues Album im Stream

Die Extrem-Progger INTO ETERNITY haben ihr neues Album "The Sirens", das am heutigen 26. Oktober erscheint, vollständig bei metalsucks.net als Stream zum Anhören zur Verfügung gestellt.

Trackliste:

1. The Sirens (7:54)

2. Fringes of Psychosis (6:58)

3. Sandstorm (3:46)

4. This Frozen Hell (7:01)

5. Nowhere Near (7:17)

6. Devoured by Sarcopenia (7:17)

7. Fukushima (5:56)

8. Scattering of the Ashes Pt. 2 (3:47)