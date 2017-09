INTO THE UNKNOWN: Debüt

Vigilante Records wird am 20. Oktober das erste Werk "Out Of The Shadows" veröffentlichen. INTO THE UNKNOWN sind eine junge Band aus Derbyshire in England, und das Album wird diese Songs enthalten:

1. Don’t Pay The Ferryman

2. Real Life Superman

3. Why Me?

4. We Are One

5. Monsters

6. Someone Like You

7. Wrecking Ball

8. Once

9. Breaking My Heart

10. Do You Want To

11. Demons And Angels

Na, wer denkt da gleiche wie ich? Richtig, 'Don't Pay The Ferryman' ist natürlich vom irischen Pop-Barden Chris De Burgh. Hört mal selbst: Youtube.

Ganz ehrlich? Ich bevorzuge das Original. Aber Coverversionen sind auch fies - es ist übrigens auch noch Miley Cirus' 'Wrecking Ball' auf dem Album - deswegen lassn wir die Burschen doch mal mit einer eigenen Komposition zu Wort kommen. Hier ist 'Breaking My Heart': Youtube.