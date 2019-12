INVICTUS mit Debütalbum

Die deutsche Band wird am 24. Januar ihr erstes Scheibchen "Eden" veröffentlichen, dass der EP "Burst The Curse" folgt. Die Band, die bereits mit JAG PANZER, VISIGOTH, REFUGE und VULTURE gespielt hat, wird das Werk über Iron Glory in den Handel bringen und diese Lieder veröffentlchen:

1. Intro

2. The Hammer

3. Inside Your Head

4. The Garden Of Eden

5. Through The Storm

6. Thought Of An Idea

7. Livin' In The Future

8. Styx

9. Break The Chains

10. Insomnia

11. Burning Empire