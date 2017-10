INXS: Zum 30-jährigen Jubiläum erscheint das Album

Das Jahr 2017 bringt für die australische Rock-Band INXS gleich drei Jahrestage.



40 Jahre sind seit der Band-Gründung der Band vergangen; 30 Jahre, seit sie mit dem Album "Kick" zu Stars avancierten und 20 Jahre seit dem viel zu frühen Tod ihres Frontmanns Michael Hutchence.



Anlässlich dieser Jubiläen veröffentlicht INXS eine ganze Serie von CDs und LPs. Den Anfang macht die "30th Anniversary Edition" von "Kick". Das wird am 17.11.2017 erscheinen. Diese Fanbox ist im DVD-Format und enthält auf insgesamt drei CDs zusätzliche B-Seiten, seltene Mixe und Bonustracks. Speziell für diese Box hat Produzent Giles Martin und Sam Okell das Album in den Abbey Road Studios in Dolby Atmos® abgemischt.



Der neue Mix erscheint zusammen mit allen Promovideos des Albums auf einer Blu-ray. Dolby Atmos ist eine Klangtechnologie mit besonders viel Tiefe, spielbar auf allen Geräten und Surround Sound-Anlagen. Der Klang erreicht hier eine ungeahnte, neue Dimension der Klarheit, Klangtreue und Räumlichkeit und als Zuhörer hat man das Gefühl, mitten zwischen den Instrumenten zu stehen. Dazu gibt es einen Trailer.



Für Vinylfans erscheint auch ein Half-Speed Remaster des Klassikers von 1987 auf zwei 180g Vinyl-LPs, abspielbar auf 45rpm für überragende Qualität. Erstellt wurde das Master von Miles Showell, dem Vorreiter der Half-Speed Mastering-Technologie aus den Abbey Road Studios. Er sagt: "Ich besitze dieses Album seit seiner Veröffentlichung 1987 und habe sogar die Acetate für die UK 7" von 'Need You Tonight' geschnitten. Daher war ich natürlich begeistert, als ich für das Doppel-LP 45 Half-Speed Remaster des Albums angefragt wurde."



Andrew Farriss von INXS sagt folgendes über diese Veröffentlichungen: "Es sind tolle und zeitlose Popsongs und jetzt treten sie geradezu aus den Lautsprechern heraus! Die neu gemasterten INXS-Vinyls sind eine herausragende klangliche Leistung, besonders das Album Kick. Als ich sie gehört habe, war ich völlig begeistert von dem frischen, lebendigen Sound – er ist klar und deutlich und kraftvoll, wie Vinyl auf Steroiden…"



Weiterhin wird das Nr.-1-Album "The Very Best" erstmals zum 40-jährigen Jubiläum als Doppel-LP veröffentlicht.

