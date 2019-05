IN AEVUM AGERE: Albumdetails zu

Nach den formidablen ersten beiden LPs und EPs erscheint nun mit "Canto III" das dritte Langeisen IN AEVUM AGEREs. Mittlerweile bei Metal on Metal Records unter Vertrag, zollt das italienische Epic Doom Trio auf seiner neuen Scheibe Dante Alighieri Tribut. Neben dem Cover wurde auch die Trackliste veröffentlicht:

1. L'uom s'etterna

2. No Hope of Death

3. Intro I

4. The Great Refusal (Ignavus)

5. Intro II

6. Minòs

7. Anti-Inferno / Limbus Animae

8. Epigrafe

9. Canto III

10. Voices of My Solitude

Den Titeltrack sowie 'Voices of My Solitude' gibt es bereits als Vorgeschmack bei YouTube zu hören: