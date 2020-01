IN EXTREMO: Neues Album

IN EXTREMO wird am 27.03.2020 ihr 13. Studioalbum mit dem Namen "Kompass zur Sonne" veröffentlichen. Bereits am 30.01.2020 wird die erste Single 'TROJA' erscheinen. Parallel dazu beginnt dann die Vorbestellung des Albums.



Neben der Standard-CD und einer Vinylausgabe (Doppel-LP auf 180gr) werden auch eine "Deluxe Edition" im Hardcover-Book sowie eine "Fan Box" (Deluxe Edition plus Merch-Items) aufgelegt. Die Deluxe-CD wartet dabei mit zwei weiteren Tracks auf. Aufgenommen wurde das neue Werk, wie der Studio-Vorgänger "Quid Pro Quo", in den Principal Studios mit Produzent Vincent Sorg im westfälischen Senden.



Ab Mitte April startet dann die Tour, auf der auch der die Band auch ihren 25. Geburtstag mit ihren Fans feiern will.



Folgende Termine sind bestätigt:

16.04. Dresden

17.04. München

18.04. A-Wien

23.04. Hannover

24.04. Bremen

25.04. Leipzig

30.04. Erfurt

01.05. Bielefeld

02.05. Köln

14.05. Hamburg

15.05. Berlin

13.06. RU-Moskau

19.06. B-Desselt Graspop Festival

03.07. CH-Augst

25.07. Esslingen Burg Esslingen

31.07. Wacken Open-Air

05.09. Leinefelde Burg Scharfenstein

19.09. Satzvey Burg Satzvey

24.09. PL-Warschau

25.09. CZ-Zlin

26.09. HRV-Zagreb

27.09. SRB-Belgrad

28.09. HU-Budapest

03.11. RU-Vladivostok

04.11. RU-Khabarovsk

06.11. RU-Novosibirsk

07.11. RU-Yekaterinburg

09.11. RU-Ufa

11.11. RU-Samara

13.11. RU-Nizhniy Novgorod

14.11. RU-Moscow

15.11. RU-St.Petersburg

17.11. BLR-Minsk

18.11. UA-Kiev

16.12. Saarbrücken

17.12. CH-Zürich

18.12. Wiesbaden

19.12. Stuttgart

27.12. Fürth

28.12. Erfurt

29.12. Chemnitz

30.12. Köln

