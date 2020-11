IN EXTREMO – Kompass zur Sonne erscheint in einer Extended Editon

Am 29.11. erscheint das aktuelle Album "Kompass zur Sonne" von IN EXTREMO in einer Extended Edition mit zusätzlichem Material. Es enthält neben der bekannten Stücke den neuen Song 'Ewig sein' sowie neue Interpretationen von 'Schenk noch mal ein', 'Wer kann segeln ohne Wind' sowie 'Saigon & Bagdad'. Auf einer zweiten CD ist außerdem das komplette Konzert vom 'Wacken World Wide' -Auftritt aus dem Juli 2020 zu hören.

IN EXTREMO – 'KOMPASS ZUR SONNE' (EXTENDED EDITION)“



Tracklisting:

CD 1

01 TROJA

02 KOMPASS ZUR SONNE

03 LÜGENPACK

04 GOGIYA FEAT. RUSSKAJA

05 SALVA NOS

06 SCHENK NOCHMAL EIN

07 SAIGON UND BAGDAD

08 NARRENSCHIFF

09 WER KANN SEGELN OHNE WIND FEAT. AMON AMARTH

10 REIHT EUCH EIN IHR LUMPEN

11 BIERSEGEN

12 WINTERMÄRCHEN

13 7 BRÜDER

14 SAIGON UND BAGDAD (CLUB MIX)

15 EWIG SEIN

16 WER KANN SEGELN OHNE WIND (DEUTSCHE VERSION)

17 SCHENK NOCHMAL EIN FEAT. GÖTZ ALSMANN





CD 2 Wacken World Wide (2020)

01 INTRO

02 MEIN RASEND HERZ

03 FEUERTAUFE

04 STÖRTEBEKER

05 KOMPASS ZUR SONNE

06 TROJA

07 UNSICHTBAR

08 FREI ZU SEIN

09 VOLLMOND

10 MERSEBURGER ZAUBERSPRÜCHE II

11 LIAM

12 QUID PRO QUO

13 MOONSHINER

14 STERNHAGELVOLL

15 PIKSE PALVE



Darüber hinaus wird von 'Schenk nochmal ein' am 11.12.2020 eine Maxi-CD-Single im Digipack sowie eine streng auf 1.000 Stück limitierte 10inch-Vinyl in translucent-sonnengelbem Vinyl aufgelegt. Das Tracklisting beider Tonträger enthält neben der Album-Version und dem Radio Edit auch die Klavier-Version mit Götz Alsmann und on top zwei völlig neue und bisher nicht erhältliche Coverversionen des Songs: 'Schenk nochmal ein' vom Chor Scala & Kolacny Brothers und den In Extremo-Klassiker 'Liam' von den Mittelalter-Kollegen der Band Faun. Diese Songs werden nicht digital veröffentlicht und erscheinen nur physisch auf der Maxi CD & 10“ Vinyl!



Das vor kurzem veröffentlichete Video zu 'Schenk nochmal ein' könnt ihr euch hier ansehen: