IN EXTREMO gibt Ersatz-Tourtermine bekannt

Zeitgleich mit der Veröffentlichung einer Extended Edition ihres Albums "Kompass zur Sonne" geben die Mittelalter-Rocker von IN EXTREMO die neuen Tourdaten ihrer wegen der Corona-Pandemie verschobenen Kompass-Zur-Sonne-Tour 2021 bekannt. Die komplette Tour wird auf das Jahr 2022 verschoben.

In der Hoffnung, dass die Pandemie dann endlich hinter uns liegt, sollte man sich also die folgenden Termine schon einmal vormerken:

Fr. 22.04.2022 Wiesbaden Kulturzentrum Schlachthof

Sa. 23.04.2022 Köln Palladium

Fr. 29.04.2022 CH-Zürich Komplex 457

Sa. 30.04.2022 Stuttgart Porsche Arena

Fr. 06.05.2022 Bremen Pier 2

Sa. 07.05.2022 Hannover Swiss Life Hall

Do. 12.05.2022 Saarbrücken Saarlandhalle

Fr. 13.05.2022 München Zenith

Sa. 14.05.2022 A-Wien Gasometer

Do. 19.05.2022 Dresden Alter Schlachthof

Fr. 20.05.2022 Erfurt Thüringenhalle

Sa. 21.05.2022 Leipzig Haus Auensee

Do. 26.05.2022 Hamburg Docks

Fr. 27.05.2022 Bielefeld Lokschuppen

Sa. 28.05.2022 Berlin Columbiahalle