IN FLAMMEN Open Air 2020: PARADIS LOST rein, HOLY MOSES wieder raus

Zur 15. Auflage der Torgauer Gartenparty ist heute PARADISE LOST bestätigt worden. Damit wächst das Line-Up des IN FLAMMEN Open Airs 2020 immer weiter. In den vergangenen Tagen kam die Nachricht, dass die deutschen Thrasher von HOLY MOSES leider absagen müssen. 2021 soll der Auftritt nachgeholt werden.



ORIGIN, FLOTSAM AND JETSAM, MACABRE, SERRABULHO und BLIZZEN sind neu dazu gekommen.

Das Festival findet vom 09.-11.07.2020 im Torgauer Entenfang statt. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage und der Facebook-Seite.

