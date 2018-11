IN THE WOODS - neues Album hat Premiere

Am kommenden Freitag, dem 23.11.2018 wird über Debemur Morti Productions das neue Album der norwegischen Progressivkünstler IN THE WOODS erscheinen, welches auf den Namen "Cease The Day" hört. Bestellungen von Vinyl, CD und Download sind über Bandcamp möglich, wo es auch erste Hörproben gibt, sowie über den üblichen Tonträgerhandel. Auch auf YouTube gibt es bereits zwei Songs zu bestaunen, die IN THE WOODS in aller mystischen und epischen Brillanz zeigen:

Tags: in the woods cease the day debemur morti