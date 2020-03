IN THIS MOMENT: Neues Album

Am 27.03.2020 erscheint mit "Mother" das siebente Album von IN THIS MOMENT. Erscheinen wird das Album der Band um Frontdame Maria Brink via Roadrunner/Atlantic.



Die Tracklist liest sich so:

01. The Beginning (Interlude)

02. Fly Like An Eagle

03. The Red Crusade (Interlude)

04. The In-Between

05. Legacy

06. We Will Rock You (feat. Maria Brink, Lzzy Hale and Taylor Momsen)

07. Mother

08. As Above So Below

09. Born In Flames

10. God Is She

11. Holy Man

12. Hunting Grounds (feat. Joe Cotela of Ded)

13. Lay Me Down

14. Into Dust



Ab Ende März geht es auf Nordamerika-Headlinetour. Support werden BLACK VEIL BRIDES, DED und RAVEN BLACK sein. Die Reise beginnt am 24. März und läuft bis zum 17. Mai, u.a. mit einem Auftritt im Red Rocks Amphitheatre in Morrison, Colorado.

Quelle: Sailor Entertainment Redakteur: Swen Reuter Tags: in this moment mother the in-between maria brink black in veil ded raven black