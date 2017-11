IN VAIN - Vorabvideo zum kommenden Album

Die norwegischen Düsterprogger von IN VAIN werden am 26.01.2018 über Indie Recordings ihr neues Album "Currents" in die Regale hieven und als Vorgeschmack dafür liefern sie uns jetzt die Vorabsingle 'Seekers Of The Truth' als animiertes Lyrik-Video.

Dieses kann auf YouTube bereits angeschaut werden:

https://www.youtube.com/watch?v=7IDtBJpdt9Y