IN VIRTUE: Videokostprobe vom kommenden Album

Zu 'Where The Edges Meet' hat die Modern-Metal-Kapelle IN VIRTUE ein Video gedreht, das bei YouTube zu sehen ist. Das Stück wird auf dem neuen Album "Age Of Legends" enthalten sein, das später in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: in virtue where the edges meet age of legends