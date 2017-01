IQ erstmals auf Blu-ray mit

Die Brit-Progger IQ werden am 20. Januar erstmalig auf die heimischen Bildschirme hüpfen, und das gleich in Hochauflösung, denn dann wird die erste Blu-ray mit dem Titel "Scrape Across The Sky", die im The Boerderij in Holland auf der ‘Road Of Bones’ Tour ausfgenommen worden ist. Hier ist die Trackliste:

Intro - Awake and Nervous

From The Outside In

The Road of Bones

Frequency

Without Walls

Ocean

Leap of Faith

Until The End

Outer Limits

The Seventh House

Ten Million Demons

Widow's Peak

Zusätzliche Features:- Audio in Stereo und 5.1 Surround Sound- Zugaben vom The Borederij Gig.- 'Until The End' Video vom 2014er Lorelei Festival- 'The Projections' - die Projektionen, die beim Auftritt genutzt wurden- 'The Art of The Road of Bones' - Peter Nicholls spricht mit Tony Lythgoe, dem Graphikdesigner- Foto Gallerie