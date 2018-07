IRONFLAME mit zweiter Hörprobe des kommenden Albums

'Divided We Fall' nennt sich die zweite hochkarätige Hörprobe die uns IRONFLAME aus Amerika von ihrem kommenden "Tales Of Splendor And Sorrow" betitelten Albums präsentieren. Wie nicht anders zu erwarten, bekommt der Hörer abermals erstklassigen US Power-Metal serviert. Youtube.



Über folgende Adressen kann das gute Stück bereits vorbestellt werden:

On CD worldwide: http://www.divebombrecords.com/site/

On vinyl in Europe: http://www.metalworld.ch

On all formats in USA: https://ironflame-music.bandcamp.com/...