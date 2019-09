IRONSWORD - Videoclip zur kommenden EP

Für Freunde des epischen Heavy Metals wird es ein heißer Herbst. Den Auftrakt machte Mitte September das starke neue Album von ATLANTEAN KODEX, Ende Oktober folgt das dicke Live-Boxset von CIRITH UNGOL und pünktlich zu Allerheiligen werden auch Portugals Chefepiker und MANILLA ROAD-Epigonen IRONSWORD wieder am Start sein. Viereinhalb lange Jahre nach dem letzten Studioalbum "None But The Brave" haben Tann & seine Mannen immerhin eine neue Vier-Track-EP namens "In The Coils Of Set" in trockenen Tüchern, die am 01.11.2019 über Alma Mater Records erscheinen wird und deren Titelstück als Videoclip bereits auf YouTube verfügbar ist. Wie ihr hören könnt, bleiben die Portugiesen sich selbst und dem Erbe Mark Sheltons absolut treu. Bisher sind allerdings nur Vinyl und Download bestätigt, leider keine CD-Veröffentlichung:





