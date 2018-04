IRON ANGEL: Die Speedster sind wieder da!

Nach mehr als 30 Jahren kehrt der teutonische Eisenengel zurück und bringt uns "Hellbound". Die deutschen Speed Metaller dürften vielen noch ein Begriff sein, denn 1985 und 1986 veröffentlichten sie mit "Hellish Crossfire" und "Winds Of War" zwei Alben, die als Klassiker der einheimischen Metalszene gelten. Aber, es drängt sich die Frage auf: Können sie es denn noch? Aber ja, hört mal 'Blood And Leather': Youtube.

30 Jahre älter, aber kein bisschen langsamer. Die Jungs haben die Lizenz zum Rocken vom 'Ministry Of Metal': Youtube.

Okay, das Video ist ziemlich schrecklich, aber das muss man ja nicht schauen, stattdessen könnte m an einfach das Album im Targetshop vorbestellen und ab 4. Mai dann schön daheim als CD oder Vinyl laufen lassen und folgende Sogs genießen:

Writing's On The Wall

Judgement Day

Hell And Back

Carnivore Flashmob

Blood And Leather

Deliverance In Black

Waiting For A Miracle

Hellbound

Purist of Sin

Ministry Of Metal