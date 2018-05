IRON MAIDEN: Erstes Konzert ausverkauft

Die großen Briten kommen nur für vier Konzerte zu uns und von denen ist das erste bereits ausverkauft! Für den Gig in Freiburg gibt es keine Karten mehr. Der Veranstalter Wizard meldet insgesamt über 80000 verkaufte Karten, deswegen ist es angeraten, sich ein Ticket zu sichern, wenn man nicht Gefahr laufen will, am Ende vor verschlossener Tür zu stehen. Hier sind nochmal die Termine:

Sa. 09.06.2018 München - Rockavaria

So. 10.06.2018 Hannover - Expo-Plaza

Mi. 13.06.2018 Berlin - Waldbühne

Sa. 30.06.2018 Freiburg - Messe Open Air - AUSVERKAUFT