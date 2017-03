IRON MAIDEN: Nächste Vinyl-Box kommt

Nachdem die ersten acht IRON MAIDEN-Alben bereits 2014 auf Vinyl (inklusive Box, falls man wollte) veröffentlicht wurden, kommt jetzt der Nachschlag mit allen Alben von 1990 - 2015. Inklusive der vier Live-Alben "Rock In Rio", "Death On The Road", "Flight 666" und "En Vivo!" kommt man so auf 12 Alben.



Den Startschuss geben am 19. Mai "No Prayer For The Dying", "Fear Of The Dark", "The X-Factor" und "Virtual XI". Am 23. Juni geht es dann weiter mit "Brave New World", "Rock In Rio", "Dance Of Death" und "A Matter Of Life And Death". Am 21. Juli schließlich kommen "Death On The Road", "Flight 666", "The Final Frontier" und "En Vivo!" zu Vinyl-Ehren. Im Gegensatz zur ersten Reihe werden allerdings keine Singles neu aufgelegt.



Natürlich gibt es auch eine Sammlerbox, die Platz für alle zwölf Alben bereithält und zudem auch noch Platz für das jüngste Album "The Book Of Souls" bereithält. Alle Vinyl-Editionen kommen in 180g-Vinyl mit dem Original-Coverartwork.





Auf Tour kommen die Eisernen Jungfrauen bereits nächsten Monat und legen in folgenden Hallen einen Stopp ein:



24.4. Oberhausen - König-Pilsner Arena

25.4. Oberhausen - König-Pilsner Arena

28.4. Frankfurt - Festhalle

29.4. Frankfurt - Festhalle

02.5. Hamburg - Barclaycard Arena

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Peter Kubaschk Tags: iron maiden bruce dickinson steve harris blaze bayley